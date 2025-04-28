Две парковки на Новом Арбате не будут работать 29 апреля и 3 мая

Фото: парковка1.jpg 344.5 KB портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На Новом Арбате временно не будут работать две парковки со шлагбаумом. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептраса.

Уточняется, что не будут работать парковки № 9005 и 9015 29 апреля и 3 мая. Водителей попросили учитывать эту информацию при поездках в центр Москвы.



Список городских парковок можно посмотреть в приложении "Парковки России" или на сайте "Московского паркинга".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве во время майских праздников отменят плату за парковку. Машину можно будет оставить бесплатно с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая на всех уличных парковках.

Мэр рассказал, что отмена платы за парковку не увеличивает загруженность улиц, поскольку в майские праздники количество машин в столице обычно снижается.