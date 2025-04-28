28 апреля, 17:03Транспорт
Две парковки на Новом Арбате не будут работать 29 апреля и 3 мая
Фото: парковка1.jpg 344.5 KB портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На Новом Арбате временно не будут работать две парковки со шлагбаумом. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептраса.
Уточняется, что не будут работать парковки № 9005 и 9015 29 апреля и 3 мая. Водителей попросили учитывать эту информацию при поездках в центр Москвы.
Список городских парковок можно посмотреть в приложении "Парковки России" или на сайте "Московского паркинга".
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве во время майских праздников отменят плату за парковку. Машину можно будет оставить бесплатно с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая на всех уличных парковках.
Мэр рассказал, что отмена платы за парковку не увеличивает загруженность улиц, поскольку в майские праздники количество машин в столице обычно снижается.