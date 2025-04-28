Городские вокзалы Москвы подготовлены к майским праздникам

Пять городских вокзалов Москвы подготовили к майским праздникам. Ожидается, что пассажиропоток в этот период значительно вырастет.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту пассажиров, отметил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков. По его словам, также усилены меры контроля, включая досмотр багажа.

Кроме того, перевозчики запустили дополнительные рейсы, чтобы полностью удовлетворить спрос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.