"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 79 до Реутова

Поездки по маршруту № 79 стали еще комфортнее и безопаснее. От станции метро "Выхино" до Реутова начали ходить электробусы. Они едут плавно и тихо, а также помогают заботиться об окружающей среде.

Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. На разных маршрутах работают уже более 2 тысяч экологичных машин. Еще 650 электробусов пополнят парк в 2024 году.

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