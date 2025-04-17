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17 апреля, 10:45

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 79 до Реутова

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 79 до Реутова

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Поездки по маршруту № 79 стали еще комфортнее и безопаснее. От станции метро "Выхино" до Реутова начали ходить электробусы. Они едут плавно и тихо, а также помогают заботиться об окружающей среде.

Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. На разных маршрутах работают уже более 2 тысяч экологичных машин. Еще 650 электробусов пополнят парк в 2024 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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