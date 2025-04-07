В России разрешили заключать полисы ОСАГО на 24 часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 7 апреля для россиян стали доступны ультракороткие полисы ОСАГО длительностью 24 часа, передает газета "Известия" со ссылкой на Национальную страховую информационную систему.

Настройки этого документа будут меняться по требованию Центробанка. Сами же полисы стоимостью примерно в 130 рублей будут особенно полезны для таксистов и тех водителей, которые редко пользуются автомобилем.

При этом "однодневные" полисы уже существовали в РФ, но их действие ограничивалось текущими сутками. Например, если его оформить в 23:30, то действие закончится через полчаса, ровно в полночь.

Новыми же документами можно будет пользоваться в течение суток с момента оформления.

Вместе с тем в России может появиться возможность оформления полиса ОСАГО на портале "Госуслуги". Сейчас для получения документа нужно посещать офисы страховых компаний и стоять в очередях, указала ранее депутат Сардана Авксентьева.

Электронное оформление, по ее мнению, тоже неэффективно из-за отказов страховщиков и навязывания дополнительных услуг. Более того, россиянам часто отказывают в выдаче полиса в убыточных регионах. Это приводит к бюрократии, техническим сбоям и подрывает доверие граждан к системе ОСАГО.