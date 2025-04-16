Столичным автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю

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Столичным автомобилистам посоветовали поменять зимнюю резину на летнюю из-за теплой погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов объяснил, что смена зимней резины на летнюю поможет избежать столкновений на дорогах, а также убережет от быстрого износа шин.

Зимняя резина имеет более мягкую структуру и при теплой погоде она быстрее размягчается. Кроме того, сильно изнашивается протектор.

"Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", – отметил Ликсутов.

На фоне установившегося в столице потепления вновь стали доступны для аренды самокаты и велосипеды. Ликсутов напоминал, что функция была временно недоступна из-за похолодания и выпавшего снега в Москве.

В Дептрансе предупредили, что аренда доступна только тем, кто прошел верификацию через Mos ID – аккаунт портала mos.ru. Новое правило ввели, чтобы предотвратить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) детьми и подростками, которым еще не исполнилось 18 лет, а также с целью быстрого выявления нарушителей ПДД.

