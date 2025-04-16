Температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 1920 года

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Температура воздуха в столице в среду, 16 апреля, приблизится к суточному рекорду 1920 года, когда столбики термометров достигли плюс 21 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичный регион окажется под влиянием обширного барического максимума, с характерной для такой синоптической ситуации солнечной и сухой, антициклональной погодой. Это поможет солнечным лучам продолжить процессы прогрева воздуха, и дневная температура ожидается близкой к рекордным отметкам", – написал он в своем телеграм-канале.

В среду воздух в Москве прогреется до плюс 20–22 градусов. На следующий день, в четверг, 17 апреля, ближе к вечеру местами будет небольшой дождь и плюс 16–18 градусов, подчеркнул специалист.

Ближе к выходным столбики термометров могут достигнуть 24 градусов тепла, уверен научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС синоптик объяснил, что показатели дневной температуры в плюс 19–24 градуса будут приближены к рекордным значениям 100-летней и более давности.

Суточным рекордом максимальной температуры воздуха на 19 апреля является 23,6 градуса, а для 20-го числа – 24 градуса. Вильфанд подчеркнул, что это совершенно июньская погода. Такая ситуация связана с забросом южных воздушных масс со Средиземного моря, объяснил эксперт.

Несмотря на аномальное потепление, пока рано снимать куртки, сообщает Life.ru со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина. По его словам, из-за разницы дневной и вечерней температур повышается риск подхватить простуду.

"Поэтому мы, врачи, рекомендуем следующий стиль одежды. Когда погода на солнце позволяет снять куртку, кофту, это вполне правильно. Но к вечеру мы должны утепляться, потому что температура низкая, а вероятность того, что мы заболеем, очень высокая", – посоветовал специалист.

Также он предостерег россиян от сидения на земле или холодных поверхностях, несмотря на тепло. Кондрахин подчеркнул, что земля прогревается очень долго, поэтому для пикника в парке стоит подстелить себе что-нибудь теплое. При первых признаках замерзания стоит сразу же накинуть куртку.

"Это спасет от болезней. Поэтому рано раздеваться", – уверен врач.

Ранее синоптики уже предупреждали, что температура воздуха в Москве на текущей неделе прогреется до аномальных значений. Прошедший вторник, 15 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. На ВДНХ фиксировали 18 градусов, что на полградуса было выше показателя 4 апреля.

