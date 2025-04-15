Синоптик Вильфанд: температура в Москве на этой неделе будет экстремально теплой

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Температура воздуха в Москве на этой неделе прогреется до аномально теплых значений, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что показатели термометров приблизятся к рекордным значениям, и не исключил, что они будут побиты.

"Экстремальное тепло", – отметил Вильфанд.

Во вторник, 15 апреля, в столице ожидаются переменная облачность и до 18 градусов тепла, по области – до плюс 19 градусов. Порывы ветра будут варьироваться от 7 до 12 метров в секунду, также в Подмосковье возможен дождь.

К выходным, 19–20 апреля, воздух в мегаполисе прогреется до плюс 24 градусов, что поспособствует исчезновению временного снежного покрова, который еще сохраняется в Подмосковье. Погода будет солнечной и безветренной, а ночные температуры не опустятся ниже плюс 10 градусов.

Резкое потепление спровоцирует интенсивное выделение пыльцы и повлияет на аллергиков. Как рассказывали специалисты, в городе уже цветут орешник, верба и ольха, а в ближайшие дни присоединятся береза и клен – главные источники пыльцы.

