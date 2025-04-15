До 18 градусов тепла и переменная облачность ожидаются в Москве 15 апреля

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В Москве во вторник, 15 апреля, ожидается переменная облачность и до 19 градусов тепла, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В столице температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, по области – от плюс 14 до плюс 19 градусов, может пройти дождь. Ветер – юго-западный, порывы – до 7–12 метров в секунду. Также синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве ожидается резкое потепление. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 18 градусов, а к 19–20 апреля – до плюс 24 градусов.

По его словам, временный снежный покров, который еще сохранялся в Подмосковье, полностью исчезнет к середине недели.