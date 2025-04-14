Снежный покров в Подмосковье полностью растает к середине недели

В столице ожидается резкое потепление. Уже в ближайшие дни воздух прогреется до плюс 18, а к 19–20 апреля – до плюс 24 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, временный снежный покров, который еще сохранялся в Подмосковье, полностью исчезнет уже к середине недели. Погода будет солнечной и безветренной, а ночные температуры не опустятся ниже плюс 10 градусов.

При этом синоптик отметил, что резких похолоданий в ближайшее время не ожидается – возможно лишь кратковременное снижение температуры в конце апреля и начале мая, но в пределах климатической нормы. На Пасху москвичей тоже ждет теплая весна.

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