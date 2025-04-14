В России предложили ввести пошлину на развод в размере 100 тыс рублей

Спасать брак россиян предложили введением пошлины за развод в 100 тысяч рублей. Появление такой меры допустили в Госдуме. На данный момент желающие расторгнуть семейный союз платят за это 5 тысяч рублей.

Кроме того, срок расторжения брака предлагают продлить как минимум до 3 месяцев, чтобы супруги подумали и не горячились. Также обязательным может стать посещение психолога перед разводом.

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