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07 апреля, 11:45

Туризм

Москвичам напомнили о рисках на зарубежных курортах

Москвичам напомнили о рисках на зарубежных курортах

В Анапе отель отказался возвращать оплату за отдых

С 1 мая добраться из России в Абхазию можно будет на самолете

Россия и Абхазия возобновят прямое авиасообщение с 1 мая

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Новые правила для туристов появились на индонезийском Бали

Землетрясение в Таиланде не повлияло на туры для москвичей

Сразу несколько происшествий с участием российских туристов зафиксированы за границей за последние недели. В ОАЭ рухнул воздушный шар, в Египте затонул батискаф, а в Таиланде загорелась прогулочная яхта. Есть пострадавшие и погибшие.

Эксперты напоминают: чтобы обезопасить себя на отдыхе, важно оформлять страховой полис и внимательно изучать договор с туроператором. В случае ЧП за границей можно обратиться в организации, сопровождающие выездной туризм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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