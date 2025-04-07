Москвичам напомнили о рисках на зарубежных курортах

Сразу несколько происшествий с участием российских туристов зафиксированы за границей за последние недели. В ОАЭ рухнул воздушный шар, в Египте затонул батискаф, а в Таиланде загорелась прогулочная яхта. Есть пострадавшие и погибшие.

Эксперты напоминают: чтобы обезопасить себя на отдыхе, важно оформлять страховой полис и внимательно изучать договор с туроператором. В случае ЧП за границей можно обратиться в организации, сопровождающие выездной туризм.

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