01 апреля, 11:15Туризм
Туристы не могут вернуть деньги за сорванный отдых в Анапе
После экологической катастрофы в Черном море отдыхающие массово отменяют поездки в Анапу, однако вернуть предоплату за туры получается не у всех. Туристы жалуются, что отели не возвращают деньги, несмотря на обещания.
Некоторые гостиницы должны клиентам сотни тысяч рублей, а в одном из премиум-отелей сумма задолженности достигла нескольких миллионов. При этом цены на отдых в Анапе все еще сопоставимы с зарубежными направлениями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.