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01 апреля, 11:15

Туризм

Туристы не могут вернуть деньги за сорванный отдых в Анапе

Туристы не могут вернуть деньги за сорванный отдых в Анапе

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После экологической катастрофы в Черном море отдыхающие массово отменяют поездки в Анапу, однако вернуть предоплату за туры получается не у всех. Туристы жалуются, что отели не возвращают деньги, несмотря на обещания.

Некоторые гостиницы должны клиентам сотни тысяч рублей, а в одном из премиум-отелей сумма задолженности достигла нескольких миллионов. При этом цены на отдых в Анапе все еще сопоставимы с зарубежными направлениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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