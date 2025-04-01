Туристы не могут вернуть деньги за сорванный отдых в Анапе

После экологической катастрофы в Черном море отдыхающие массово отменяют поездки в Анапу, однако вернуть предоплату за туры получается не у всех. Туристы жалуются, что отели не возвращают деньги, несмотря на обещания.

Некоторые гостиницы должны клиентам сотни тысяч рублей, а в одном из премиум-отелей сумма задолженности достигла нескольких миллионов. При этом цены на отдых в Анапе все еще сопоставимы с зарубежными направлениями.

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