Эрдоган заявил, что инициаторы саботажа против экономики Турции ответят перед судом

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Инициаторы саботажа против экономики Турции ответят перед судом. Об этом на фоне акций протеста заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер назвал это требованием национальной воли.

"Инициатор любого саботажа, направленного против турецкой экономики и благосостояния нации, будет отвечать перед судебными органами. Те, кто устраивает засаду на братство нации, в конечном итоге будут отвечать перед правосудием", – цитирует Эрдогана РИА Новости.

Ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники сообщила, что Центральный банк Турции на фоне протестов продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу подскакивал более чем на 10%, поднявшись выше 41 лиры.

СМИ называют Имамоглу главным политическим соперником Эрдогана. 19 марта он был задержан по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Его задержание стало причиной начавшихся в Турции акций протеста.

Позже суд арестовал политика, ему вменяли "пособничество вооруженной террористической организации", "создание преступной организации" и "фальсификацию результатов тендеров". Затем арестованный мэр был доставлен в тюрьму в стамбульском районе Силиври. Кроме того, МВД Турции временно отстранило Имамоглу, а также двух глав стамбульских муниципалитетов от их должностей.