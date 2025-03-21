Эрдоган предостерег оппозицию от попыток посеять хаос на улицах Стамбула

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег оппозицию от попыток создать хаос на улицах Стамбула и дестабилизировать спокойствие в стране.

По его словам, оппозиционеры используют в качестве предлога антикоррупционную операцию.

"Мы не будем закрывать глаза на эти попытки угрожать миру нашей нации и терроризировать Турцию только для того, чтобы схемы наживы и грабежа оставались прикрытыми. Акции протеста являются незаконными, этому уличному террору мы не поддадимся", – приводит ТАСС слова Эрдогана.



Как отметил президент Турции, в ходе протестов пострадали полицейские. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

Эрдоган также обратился к председателю оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюру Озелю, который призывал людей выходить на улицы. Президент подчеркнул, что "улица, по которой идет Озель – это тупик".

"Очевидно, что НРП должна дистанцироваться не только от бандитов, вторгшихся в муниципалитеты, но и от всех маргинальных структур и террористических организаций", – заключил Эрдоган.

В городах Турции проходят протесты в связи с задержанием представляющего НРП мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В этом городе ввели ограничения в туристических местах. При этом туроператоры не получали тревожных обращений от находящихся там россиян.

Имамоглу, которого называют главным политическим соперником Эрдогана, был задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Стамбульский университет принял решение аннулировать диплом политика, что препятствует его выдвижению в качестве президента страны.

По словам Эрдогана, большая часть информации и документов по делу Имамоглу была передана в суд собственными функционерами от оппозиции. Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра.