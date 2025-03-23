A haber: арестованный мэр Стамбула Имамоглу доставлен в тюрьму

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Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу доставлен в тюрьму в стамбульском районе Силиври, сообщает телеканал A haber.

Политика будут содержать в тюрьме, пока продолжаются судебные разбирательства. На подъездах к учреждению стоят кордоны полиции, проверяются документы водителей и пассажиров прибывающего автотранспорта. Кроме того, рядом дежурят спецназ полиции и машины-водометы, сообщают журналисты.

Имамоглу, которого СМИ называют главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, задержан 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Это стало причиной начавшихся в стране акций протеста.

Эрдоган предостерег оппозицию от попыток создать хаос на улицах Стамбула и дестабилизировать спокойствие в стране. Позже суд арестовал Имамоглу. Кроме обвинений в коррупции в ходатайстве стороны обвинения указывалось "пособничество вооруженной террористической организации", "создание преступной организации" и "фальсификация результатов тендеров".

