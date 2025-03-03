Российские туристы рассказали о вспышке лихорадки денге на Бали

Десятки российских туристов, отдыхающих на Бали, заразились лихорадкой денге. По словам медиков, инфекцию распространяют комары, а сама болезнь сопровождается сильными болями в животе, высокой температурой и галлюцинациями.

Туристы рассказывают, что лечение сводится к приему жаропонижающих и капельницам, а точный диагноз удается поставить только через несколько дней после появления симптомов. Врачи напоминают, что заболевание не передается от человека к человеку, однако переболеть им можно несколько раз.

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