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03 марта, 23:55

Общество

Российские туристы рассказали о вспышке лихорадки денге на Бали

Российские туристы рассказали о вспышке лихорадки денге на Бали

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Десятки российских туристов, отдыхающих на Бали, заразились лихорадкой денге. По словам медиков, инфекцию распространяют комары, а сама болезнь сопровождается сильными болями в животе, высокой температурой и галлюцинациями.

Туристы рассказывают, что лечение сводится к приему жаропонижающих и капельницам, а точный диагноз удается поставить только через несколько дней после появления симптомов. Врачи напоминают, что заболевание не передается от человека к человеку, однако переболеть им можно несколько раз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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