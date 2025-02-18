В Москве открылись новые центры московского долголетия

В Москве заработали еще семь центров московского долголетия, теперь их 141. В этих пространствах москвичи старшего возраста могут не только заниматься танцами, живописью и спортом, но и осваивать современные направления – нутрициологию, ведение блогов и создание маршрутов путешествий.

Популярностью пользуются творческие и спортивные активности – от народных танцев до зумбы. Для мужчин открыты клубы бильярда и настольного тенниса. Присоединиться к проекту можно на сайте mos.ru, в центрах московского долголетия, "Моих документах" и в поликлиниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.