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18 февраля, 06:34

Общество

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 18 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столице во вторник, 18 февраля. На дорогах местами гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов мороза, по области – от 5 до 10 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что в Москве в ночь на 17 февраля был обновлен температурный минимум с начала года. Столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до минус 12,7 градуса.

На других городских метеостанциях минимальная температура менялась в диапазоне от минус 11,5 градуса на Балчуге до минус 16,3 градуса – в Бутове.

В Москве началась самая холодная неделя с начала года

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