La Razon: 31 человек погиб при падении автобуса с высоты в Боливии

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Как минимум 31 человек погиб при падении автобуса с высоты 800 метров в Боливии, сообщает RT со ссылкой на La Razon.

Трагедия случилась в департаменте Потоси. 15 человек с различными травмами были доставлены в больницы. Работы на месте происшествия продолжаются – спасатели еще не успели достать все тела погибших, добавили журналисты.

Причины, по которым автобус сорвался в овраг, еще не установлены.

За последнее время это уже второй подобный инцидент. В конце января сообщалось, что 19 человек погибли и еще 9 пострадали в результате ДТП с автобусом в этом же департаменте. Уточнялось, что транспорт перевернулся, а затем вылетел с дороги.

Кроме того, 51 человек погиб в ДТП с участием другого автобуса в Гватемале. Транспорт перевозил людей в столицу государства, но в какой-то момент упал с моста в реку. По предварительной информации, причиной аварии могла стать неисправность тормозов.

