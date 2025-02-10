Prensa Libre: в столице Гватемалы погибли более 30 человек после падения автобуса в реку

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В столице Гватемалы погибли более 30 человек после падения автобуса с моста в реку, передает местное издание Prensa Libre со ссылкой на спасателей.

По информации СМИ, автобус направлялся в столицу из муниципалитета Сан-Кристобаль-Акасагуастлан в департаменте Эль-Прогресо. На данный момент известно как минимум о 31 погибшем и нескольких раненых, которые находятся в критическом состоянии.

Сейчас спасатели занимаются поиском выживших людей. Как утверждают журналисты, количество жертв может возрасти.

Ранее шесть человек погибли в результате падения автобуса в реку Нил в Египте. Происшествие случилось возле деревни Абу-Галеб. По данным СМИ, автобус скатился в реку с парома. В этот момент в автобусе находились 22 пассажира, в основном торговцы фруктами на одном из местных рынков.