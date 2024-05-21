Шесть человек погибли в результате падения автобуса в Нил в Египте

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Шесть человек погибли в результате падения автобуса в реку Нил в Египте. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Al Masry Al Youm.

Происшествие случилось возле деревни Абу-Галеб. По данным СМИ, автобус скатился в реку с парома. По предварительной информации, у транспорта отказали тормоза. В этот момент в автобусе находились 22 пассажира, в основном торговцы фруктами на одном из местных рынков.

Прибывшие на место спасатели извлекли тела погибших и подняли из воды еще девятерых пострадавших, среди которых было шестеро детей. Оперативники продолжают прочесывать акваторию Нила в поисках новых тел.

Транспортное средство извлекли из воды, проверкой техники занялось Главное управление дорожного движения.

Ранее автобус с 20 пассажирами упал в Мойку в Санкт-Петербурге днем 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Суд арестовал его до 9 июля 2024 года.

В результате происшествия погибли 7 человек. Следователи возбудили три уголовных дела.