21 мая, 15:09Происшествия
Шесть человек погибли в результате падения автобуса в Нил в Египте
Фото: depositphotos/zimmytws
Шесть человек погибли в результате падения автобуса в реку Нил в Египте. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Al Masry Al Youm.
Происшествие случилось возле деревни Абу-Галеб. По данным СМИ, автобус скатился в реку с парома. По предварительной информации, у транспорта отказали тормоза. В этот момент в автобусе находились 22 пассажира, в основном торговцы фруктами на одном из местных рынков.
Прибывшие на место спасатели извлекли тела погибших и подняли из воды еще девятерых пострадавших, среди которых было шестеро детей. Оперативники продолжают прочесывать акваторию Нила в поисках новых тел.
Транспортное средство извлекли из воды, проверкой техники занялось Главное управление дорожного движения.
Ранее автобус с 20 пассажирами упал в Мойку в Санкт-Петербурге днем 10 мая. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Суд арестовал его до 9 июля 2024 года.
В результате происшествия погибли 7 человек. Следователи возбудили три уголовных дела.
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