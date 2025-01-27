19 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

Фото: 123RF/picsperfect

В аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Боливии 19 человек погибли, еще девять пострадали, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету El Deber.

По ее данным, автобус ехал из столицы Ла-Пас в город Вильясон в департаменте Потоси. Транспорт перевернулся, из-за чего после вылетел с дороги. Местные правоохранители заявили, что ДТП могло произойти по двум причинам: неопытность водителя или превышение скорости.

В аварии погибли два ребенка, а также оба водителя автобуса. Старшему из них было 24 года. Газета пишет, что многие из пассажиров этого автобуса были членами одной семьи, которые отправились в поездку вместе.

Ранее ДТП произошло в подмосковной Истре: 18-летний молодой человек без водительских прав на автомобиле "ВАЗ" столкнулся с машиной Opel. От удара отечественная машина перевернулась и загорелась, а затем пламя перекинулось на иномарку. В результате аварии водитель и 16-летний пассажир "ВАЗ" погибли.