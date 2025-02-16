AFP: 48 человек погибли при обрушении на золотом руднике в Мали

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По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения на золотом руднике на западе Мали. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

Уточняется, что инцидент произошел 15 февраля. Данный рудник эксплуатировался незаконно. Подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее в столице Гватемалы погибли более 30 человек после падения автобуса с моста в реку. Позже число погибших выросло до 51. Правительство Гватемалы после ДТП объявило национальный траур.

В конце января в результате крушения пассажирского самолета в Южном Судане погибли 18 человек, в том числе два пилота. Еще трое пострадали, они находились в критическом состоянии. Самолет упал при вылете с территории, близкой к месторождению Юнити.