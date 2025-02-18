Столичных водителей призвали соблюдать дистанцию из-за снегопада

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автомобилистам в ряде российских регионов, в том числе столичном, следует соблюдать дистанцию на дороге из-за снегопада. Об этом сообщила в телеграм-канале компания "Автодор".

Согласно прогнозу, на трассе М-1 "Беларусь" утром 18 февраля местами ожидается слабый снег. Также осадки прогнозируются днем и вечером в Смоленской области.

Снег пойдет местами утром на трассе М-3 "Украина", а также днем и вечером – в Калужской области. На М-4 "Дон" утром ожидается снег в Подмосковье и Краснодарском крае, днем и вечером – в Московской, Тульской и Липецкой областях.

На М-11 "Нева" утром прогнозируется снегопад в Тверской и Ленинградской областях, днем и вечером – в Новгородской и Ленинградской областях. На М-12 "Восток" утром местами будут слабые осадки в Нижегородской области, днем и вечером – в Нижегородской области, Чувашии и Татарстане.

Водителей призвали следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.

В Москве 18 февраля ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Местами прогнозируется гололедица.

По словам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит минус 6–8 градусов, по области – минус 5–10 градусов. Скорость юго-западного ветра окажется в пределах от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.