Новости мира: фестиваль свечей начался на улицах Антигуа-Гватемалы

Более 9 тысяч огоньков зажглись на улицах Антигуа-Гватемалы. Там начался фестиваль свечей – один из самых популярных местных праздников.

В Шанхае строительный кран упал на проезжающий поезд наземного метро. Момент ЧП сняли случайные свидетели, ехавшие мимо на автомобиле. Стрела крана с грохотом обрушилась на первый вагон поезда, после чего несколько секций отскочили и упали на землю.

Сразу несколько скандалов произошли в Монреале на встрече сборных США и Канады по хоккею. Американские спортсмены устроили три драки за девять секунд.

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