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27 января, 08:00

Общество

Участники "Московского долголетия" смогут заработать баллы программы "Миллион призов"

Участники "Московского долголетия" смогут заработать баллы программы "Миллион призов"

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Москвичи старшего поколения, участвующие в проекте "Московское долголетие", теперь могут зарабатывать баллы программы "Миллион призов". Для этого нужно зарегистрироваться в одном из центров проекта, посещать занятия в школах и клубах, а также загружать селфи в отчетную форму на платформе "Город заданий".

За выполнение каждого задания начисляется 500 городских баллов, а за восемь занятий в течение месяца можно получить дополнительно 2 000 баллов. Все накопленные баллы можно обменять на товары, услуги партнеров программы или сувениры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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