На витрине сайта "Миллион призов" появилась новая коллекция зимних сувениров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа лояльности "Миллион призов" подготовила для жителей столицы новую зимнюю коллекцию уникальных сувениров. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

На специальной витрине сайта выставлены чайные пары и блюдца, вместительные шоперы, кухонные полотенца, а также сервировочные блюда с изображением снегирей и символикой проекта, шерстяные варежки и носки.

Воспользоваться услугой могут все желающие, зарегистрированные участники городских проектов, которые имеют полную учетную запись на mos.ru.

Необходимо сделать заказ на сайте проекта, открыв вкладку "Зима с "Миллионом призов" и выбрав понравившийся сувенир. Забрать заказ по адресу выбранной площадки проекта "Зима в Москве" с павильоном "Миллион призов".

Ранее сообщалось, что участники проекта "Московское долголетие" смогут получить баллы программы "Миллион призов". Новым участникам нужно посетить центр московского долголетия, зарегистрироваться на ресепшене, сделать фото и загрузить его в отчетную форму в проекте "Город заданий". Выполнившие задание смогут получить 800 баллов программы "Миллион призов" и обменять их на товары и услуги партнеров.

