Синоптик Тишковец: последняя неделя января в Москве начнется с апрельской погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Следующая неделя в столице стартует с апрельской погоды, спрогнозировал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

"Ночью и утром под аккомпанемент дождей минимальный термометр покажет 2–4 градуса, а в дневные часы понедельника, когда осадки ослабеют, несмотря на пасмурную погоду, столбики термометров поднимутся до самых высоких отметок с начала года – 4–6 градусов. Такое тепло на 10 градусов превышает норму и по климату соответствуют 4 апреля", – уточнил он.

От 0 до 2 градусов ожидается в ночь на вторник, 28 января. Днем температура поднимется до 3–5 градусов. Небольшой дождь пройдет в среду, 29 января. В ночные часы термометры покажут 2–4 градуса, а днем – от 5 до 7 градусов, что соответствует уже показателям середины апреля, добавил синоптик.

Тепло сохранится на таком уровне и в четверг, 30 января. Солнечная погода прогнозируется в пятницу, 31 января. Ночью температура будет на уровне 0–2 градусов, днем – до 5 градусов.

В первые выходные февраля будет тепло, однако возможны смешанные осадки, предупредил Тишковец.

Между тем температура воздуха в ночь на воскресенье, 26 января, в Москве обновила рекорд 1986 года. На метеостанции ВДНХ воздух потеплел до 1,1 градуса. На этом фоне в понедельник, 27 января, может оказаться побит рекорд дневной температуры, считает синоптик Татьяна Позднякова.

