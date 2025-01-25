Москвичам рассказали о выплатах за контракт с Минобороны

В Москве для заключивших контракт с министерством обороны предусмотрены выплаты свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входят единовременная выплата столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата в 50 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, в столице работают 14 штабов по сбору гуманитарной помощи для жителей приграничных районов. Москвичи активно приносят продукты питания, одежду, товары для детей и средства личной гигиены.

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