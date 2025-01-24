В России суши и роллы могут начать готовить по ГОСТу

Ввести отдельный стандарт для приготовления блюд японской кухни предложили депутаты Госдумы на фоне роста жалоб на производителей из-за плохого качества продукции.

Депутат комитета по региональной политике Алексей Диденко предположил, что проблема может быть в поварах, плохо обработанном оборудовании на кухне ресторана, недобросовестных производителях, которые нарушают процессы хранения рыбы, или в использовании несвежих ингредиентов.

Сейчас требования к приготовлению блюд японской кухни регулируются требованиями и нормами для общепита. ГОСТа, учитывающего особенности приготовления суши и роллов, нет.

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