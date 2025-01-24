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24 января, 17:45

Общество

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о Научной долине "Воробьевы горы"

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о Научной долине "Воробьевы горы"

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На территории Московского государственного университета действует Научная долина "Воробьевы горы". О ее достижениях рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, там работают более 160 компаний, созданных молодыми учеными и аспирантами. Разработки приносят доход в десятки миллиардов рублей ежегодно.

Садовничий также отметил, что в долине планируют построить еще пять корпусов, чтобы расширить возможности для исследований и высокотехнологичных разработок.

Большое интервью с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова Виктором Садовничим выйдет в пятницу, 24 января, в эфире телеканала Москва 24.

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