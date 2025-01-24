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24 января, 14:30

Общество

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о новых кампусах для студентов

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал о новых кампусах для студентов

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Современные общежития для студентов и удобные коворкинги разместятся в новых кампусах МГУ. О масштабном проекте строительства рассказал ректор университета Виктор Садовничий. Он также ответил на вопрос, как главное здание университета стало узнаваемым символом по всему миру.

Большое интервью с ректором МГУ имени М. В. Ломоносова Виктором Садовничим выйдет в пятницу, 24 января, в эфире телеканала Москва 24.

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