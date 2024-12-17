Сеть "Ебидоеби" сменила название юрлица на "Суши с приставкой суши"

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Сеть суши и роллов "Ебидоеби" сменила название юридического лица на "Суши с приставкой суши" спустя год после начала разбирательства и попыток оспорить постановления суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Мордовия.

Ранее один из основателей сети Константин Зимен подчеркнул, что "Ебидоеби" не планирует менять коммерческое название бренда, которое широко известно и используется в маркетинговых материалах, логотипах и рекламе, передает РИА Новости.

Он также уточнил, что судебные процессы связаны исключительно с наименованием компании, которое используется в официальных документах и регистрируется государственными органами. Теперь наименование компании, имеющей те же ИНН и ОГРН, что и ООО "Ебидоеби", звучит как ООО "Суши с приставкой суши".

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал название сети "Ебидоеби" противоречащим принципам гуманности и морали и обязал компанию сменить название. Позже сеть подала апелляцию.

В компании отмечали, что решение суда не касается сети доставки. Кроме того, организация заявляла, что наименование представляет собой транслитерацию японской фразы, которая в переводе на русский язык означает "день недели – суббота".

В январе 2024 года Верховный суд России постановил, что компания "Ебидоеби" должна изменить свое название. Учредители пытались оспорить это решение, настаивая на сохранении созвучного названия, но их иски были отклонены.

Тогда в дело вмешались судебные приставы Мордовии, поскольку компания переместила свой офис в Саранск. Они провели с сотрудниками компании разъяснительные беседы, предупредив о последствиях несоблюдения закона. В результате владельцы бизнеса согласились изменить название компании, что позволило завершить это резонансное дело.

Тем не менее при поиске в интернете по-прежнему можно найти ссылки на доставку суши под названием "Ебидоеби" в различных городах России.

Ранее сотрудники сети японских ресторанов "Тануки" были уволены в связи с несоблюдением стандартов чистоты в ресторане, что попало на видео.

В телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что по результатам лабораторной экспертизы в образцах блюд из ресторана были обнаружены бактерии кишечной палочки. После инцидента была проведена проверка и принято решение об усилении контроля за чистотой в точках питания.