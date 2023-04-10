17:55Экономика
Сеть "Ебидоеби" подаст апелляцию на решение суда о смене названия
Фото: depositphotos/JanPietruszka
Сеть по производству суши и роллов "Ебидоеби" намерена подать апелляцию на решение Арбитражного суда Красноярского края, который до этого обязал ее сменить название. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Арбитражный суд признал название сети доставок противоречащим принципам гуманности и морали, вследствие чего выдвинул требование о смене названия.
Представитель компании заявил, что решение суда еще не вступило в силу, но компания уже намерена подать апелляцию.
"Пока нет окончательного решения, мы не изменим название юрлица", – добавили в пресс-службе.
В компании отметили, что решение суда касается только наименования юридического лица, а не самой сети доставки.
Ранее сообщалось, что Роскачество проверило роллы "Филадельфия", закупленные в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях.
Как отметил глава ведомства Максим Протасов, во всех изделиях обнаружили многочисленные несоответствия по показателям безопасности. В частности, в 40% исследованных роллов нашли кишечную палочку.
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