В России закрылся последний магазин сети "Карусель"

Фото: ТАСС/"Ведомости"

В феврале этого года X5 Group закрыла последний в РФ магазин сети гипермаркетов "Карусель". Об этом в беседе с РБК сообщила президент группы Екатерина Лобачева.

Первые гипермаркеты в рамках переформатирования закрылись еще в 2019 году, однако в 2021 году было решено ликвидировать сеть полностью. Часть магазинов передали другим сетям X5 Group, а некоторые продали новым владельцам. Как отмечает Лобачева, процесс закрытия гипермаркетов удалось выстроить эффективно. Так, последняя точка сети, находившаяся в Белгороде, даже показывала доходность.

Решение отказаться от формата сети "Карусель" президент X5 Group объяснила изменениями в поведении потребителей: среди россиян выросло число сторонников разумного потребления, многие также стали отдавать предпочтение онлайн-покупкам.

"Закупка впрок продуктов питания – как раз не про разумное потребление. Даже я на своем примере, с тремя детьми, не могу спрогнозировать, что точно потребит моя семья за неделю", – заметила Лобачева.

Она указала и еще на одну тенденцию – рост спроса на готовую еду. По ее словам, молодые россияне все реже готовят дома в тех же объемах, что старшие поколения. Причем это характерно скорее для жителей крупных городов, в сельской местности к готовым блюдам пока относятся с осторожностью.

В декабре прошлого года стало известно, что магазины электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" начнут работать под одним брендом. Торговые точки получат название "Эльдорадо + М.Видео". Магазины под новым брендом открылись уже в Тольятти и Рязани. Объединить сети было решено, чтобы повысить показатели экономической эффективности.



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