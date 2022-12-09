"М.Видео" и "Эльдорадо" объединят свои магазины под одним брендом

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Магазины электроники и бытовой техники "М.Видео" и "Эльдорадо" теперь будут работать под одним брендом. Торговые точки получат название "Эльдорадо + М.Видео". Об этом пишет "Коммерсант".

Такое решение было принято, чтобы увеличить показатели экономической эффективности. Первые магазины под новым брендом открылись в Тольятти и Рязани. Главный операционный директор группы Сергей Ли уже отметил позитивные изменения.

"Объединение брендов по ряду направлений, включая IT, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций", – сказал он.

Также в компании ожидают, что объединение торговых точек поспособствует увеличению посещаемости на 10–15%.

В настоящее время в России работают 601 магазин "М.Видео" и 647 магазинов "Эльдорадо". Участники рынка уверены, что часть точек придется закрыть после объединения. Однако в группе компании не подтвердили эту информацию.

Компания "Эльдорадо" перешла под управление "М.Видео" в 2018 году. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что две сети работали отдельно, поскольку у них были разные цены. Эта разница перестала быть заметной на фоне ухода с российского рынка других брендов.

В свою очередь, управляющий партнер ГК F+Tech Алексей Мельников обратил внимание на то, что спрос на рынке электроники сократится на треть в этом году. Он предупредил, что продажи в магазинах сравняются с онлайн-продажами. По его словам, многие сети уже осознали эту тенденцию и начали закрывать свои магазины, отдавая предпочтение интернет-торговле.

Ранее стало известно, что "М.Видео" решило закрыть часть своих неэффективных магазинов.

Гендиректор группы "М.Видео – Эльдорадо" Энрике Фернандес заявил, что с арендодателями велись переговоры по оптимизации аренды. Он также не исключил сокращения инвестиционной программы в будущем.



Российские магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" объединят под одним брендом

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