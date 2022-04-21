Компания "М.Видео" закроет часть своих магазинов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Компания "М.Видео" закроет часть своих неэффективных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Гендиректор группы "М.Видео – Эльдорадо" Энрике Фернандес заявил, что с арендодателями ведутся переговоры по оптимизации аренды. Он также не исключил сокращения инвестиционной программы в будущем.

"Рост доли ассортимента по модели 3P и повышение эффективности использования складов позволяет нам также отказаться от части арендованных площадей распределительных центров и сократить расходы на них", – сказал Фернандес.

Согласно отчету за первый квартал 2022 года, компания открыла 11 новых магазинов. Они также появились в шести новых городах. В результате общее число магазинов достигло 1 269 в 375 городах РФ. В общей сложности продажи выросли на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также на 41,3% увеличился и средний чек в магазинах, он составил 12 341 рубль. Количество установок мобильных приложений компании выросло более чем в три раза.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что компании IKEA и Inditex, в числе которых бренды Zara, Pull&Bear и Bershka, ищут возможность вернуться на рынок России. Он подчеркнул, что многие компании приостановили свою деятельность из-за проблем в логистике. По словам Евтухова, компании не хотят уходить с российского рынка.

