Компания "М.Видео" закроет часть своих магазинов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Компания "М.Видео" закроет часть своих неэффективных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Гендиректор группы "М.Видео – Эльдорадо" Энрике Фернандес заявил, что с арендодателями ведутся переговоры по оптимизации аренды. Он также не исключил сокращения инвестиционной программы в будущем.
"Рост доли ассортимента по модели 3P и повышение эффективности использования складов позволяет нам также отказаться от части арендованных площадей распределительных центров и сократить расходы на них", – сказал Фернандес.
Согласно отчету за первый квартал 2022 года, компания открыла 11 новых магазинов. Они также появились в шести новых городах. В результате общее число магазинов достигло 1 269 в 375 городах РФ. В общей сложности продажи выросли на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также на 41,3% увеличился и средний чек в магазинах, он составил 12 341 рубль. Количество установок мобильных приложений компании выросло более чем в три раза.
Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что компании IKEA и Inditex, в числе которых бренды Zara, Pull&Bear и Bershka, ищут возможность вернуться на рынок России. Он подчеркнул, что многие компании приостановили свою деятельность из-за проблем в логистике. По словам Евтухова, компании не хотят уходить с российского рынка.
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