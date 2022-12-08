Магазины бренда Oomph заработали на месте бывших Lush в России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В России заработали магазины бренда Oomph, который пришел на смену покинувшей российский рынок британской сети Lush. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подтвержденную компанией информацию.

В новых магазинах планируют продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи. По словам одного из сотрудников, продукция бренда производится в подмосковном Домодедове.

В Москве возобновил работу магазин, расположенный на Тверской улице. До этого сообщалось, что в числе первых магазинов косметического бренда откроется точка в торговом центре "Авиапарк". Информацию об этом распространили представители компании.

В июле текущего года компания Lush заявила о намерении закрыть все магазины сети в России. Причиной прекращения деятельности компании на территории страны назвали трудности с поставками.

К 20 сентября сеть закрыла более половины магазинов по всей России. Один из представителей компании сообщил, что поставки в российские магазины не осуществлялись в течение года. Информации об их возобновлении не было.

23 ноября стало известно, что на месте бывших магазинов появятся точки косметического бренда Oomph. Компания является бывшим локальным партнером Lush.



На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть





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