Первые аналоги Lush откроются в Москве 8 декабря

Фото: TACC/Александр Щербак

Первые магазины российского косметического бренда Oomph, пришедшие на смену Lush в РФ, откроются 8 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

"Первые магазины откроются на месте некоторых ключевых точек британской сети – на Тверской и в торговом центре "Авиапарк", – говорится в сообщении.

12 июля 2022 года компания Lush заявила о намерении закрыть все магазины в России. Сообщалось, что причиной прекращения деятельности компании на территории страны стали проблемы с поставками.

К 20 сентября сеть закрыла более половины магазинов по всей России. Один из представителей компании сообщил, что поставки в российские магазины не осуществлялись в течение года. Информации об их возобновлении не было.

23 ноября стало известно, что на месте бывших магазинов появятся точки косметического бренда Oomph. Компания является бывшим локальным партнером Lush. В новых магазинах планировали продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи.



На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть

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