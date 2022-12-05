21:08Экономика
Первые аналоги Lush откроются в Москве 8 декабря
Фото: TACC/Александр Щербак
Первые магазины российского косметического бренда Oomph, пришедшие на смену Lush в РФ, откроются 8 декабря. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
"Первые магазины откроются на месте некоторых ключевых точек британской сети – на Тверской и в торговом центре "Авиапарк", – говорится в сообщении.
12 июля 2022 года компания Lush заявила о намерении закрыть все магазины в России. Сообщалось, что причиной прекращения деятельности компании на территории страны стали проблемы с поставками.
К 20 сентября сеть закрыла более половины магазинов по всей России. Один из представителей компании сообщил, что поставки в российские магазины не осуществлялись в течение года. Информации об их возобновлении не было.
23 ноября стало известно, что на месте бывших магазинов появятся точки косметического бренда Oomph. Компания является бывшим локальным партнером Lush. В новых магазинах планировали продавать мыло, шампуни, гели для душа, свечи.
На месте британской Lush в России запустят новую косметическую сеть
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