Магазины отечественных Lime, Koton и "Снежная королева" откроют на месте H&M в РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Магазины отечественных и ряда других брендов откроются на месте H&M в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

По ее словам, на месте ушедшего шведского бренда могут появиться магазины Melon Fashion Group, Lime, "Снежная королева", Koton и другие. Например, в ТРЦ "Сургут Сити Молл" площадь магазина H&M поделили между брендами Zarina и Befree, а в ТРК "Коллаж" в Пензе откроются флагманские магазины Befree и Kuchenland.

Цветкова добавила, что срок открытия разнится из-за состояния помещений и конфигураций (сдается ли помещение целиком или по отдельности).

"Также fashion-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря – февраля", – пояснила Цветкова.

Ранее сообщалось, что H&M закроет большинство магазинов в России 30 ноября. В связи с этим бренд объявил о массовой распродаже. В частности, одежду и обувь в магазинах продавали со скидкой 50%, а косметику и аксессуары – 70%.



Москвичи начали скупать остатки коллекций H&M

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!