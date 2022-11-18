Флагманский магазин H&M на Тверской закроется 30 ноября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Флагманский магазин H&M на Тверской улице в Москве закроется 30 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

О закрытии магазина предупреждают покупателей и советуют им в случае возникновения вопросов обращаться в службу поддержки.

В магазине продолжается распродажа. Одежду и обувь там продают со скидкой 50%, а косметику и аксессуары – 70%. При этом, по данным агентства, большинство вещей – детские и женские, а товары мужского отдела и для дома есть в ограниченном количестве.

Шведский бренд объявил о своем решении уйти с российского рынка 18 июля. В компании заявили, что пришли к такому решению из-за "операционных проблем и непредсказуемого будущего". Однако через месяц H&M открыл 118 магазинов в России для реализации оставшихся товаров.



В магазинах H&M началась крупная распродажа

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!