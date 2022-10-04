Ретейлер H&M закрыл более 40% магазинов в России

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ретейлер H&M закрыл 42 из 98 магазинов бренда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Начиная с сентября продолжается поэтапное закрытие магазинов H&M Group в России. К этому дню, 4 октября, закрыты 42 магазина в 23 российских городах", – говорится в сообщении.

О том, что шведский ретейлер Hennes&Mauritz начал окончательно закрывать свои магазины в России, стало известно 4 октября. При этом отмечалось, что в тех магазинах, которые еще продолжают работать, проводится распродажа.

Сообщалось, что до конца октября планируется окончательно закрыть 20 торговых точек в Сибири и на Дальнем Востоке. В это же время будут закрываться и наименее прибыльные магазины в Центральной России.

Весной компания H&M приостановила все продажи в России на фоне ситуации на Украине. 18 июля стало известно, что шведская сеть полностью прекратит деятельность на российском рынке. Однако в середине августа компания H&M открыла 118 магазинов по всей России для реализации оставшегося стока.



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