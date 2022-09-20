H&M закроет 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Популярная сеть магазинов одежды H&M начала постепенно сворачивать свой бизнес на российском рынке. До конца октября планируется окончательно закрыть 20 торговых точек в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщают Ведомости.
Отмечается, что в это же время будут закрываться наименее прибыльные магазины в Центральной России.
Эксперты предполагают, что освободившееся за Уралом помещения новые арендаторы займут в течение года. Однако сначала арендодатели должны получить от H&M компенсацию за досрочный разрыв договора. Если об этом не удастся договориться, арендодатели будут обращаться в суд, и этот процесс затянется.
Специалисты добавили, что специфика данных регионов не позволит потенциальным арендаторам оперативно занять новые точки, так как для этого надо развивать логистику, которая будет очень затратной. Поэтому помещения могут занять местные бренды.
Ранее в СМИ сообщалось, что компания начала поставлять в РФ новую коллекцию одежды. По словам источника, близкого к руководству ретейлера, бренд заинтересован остаться на российском рынке. В связи с этим, утверждал он, компания организовала завоз в магазины РФ из Казахстана.
До этого сообщалось, что сеть H&M закроет российские магазины 30 ноября. В телеграм-каналах появилась информация о письме, которое рассылали сотрудникам компании о прекращении работы магазинов. Уточнялось, что маленькие точки могут закрыться уже в начале октября. В региональных магазинах уже есть плакаты с датой закрытия.
Вещи ушедших из России брендов начали продавать без этикеток
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