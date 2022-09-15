Стала известна дата распродажи товаров Massimo Dutti и Zara Home

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Распродажа товаров Massimo Dutti, Zara Home и Oysho, принадлежащих Inditex Group, может начаться в конце осени, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

"В настоящий момент активно идут переговоры между торговыми центрами и брендами группы Inditex о дальнейшей судьбе закрытых сейчас магазинов. Стороны обсуждают условия, на которых прекратится аренда брендов Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, а также продолжение работы других магазинов группы, но уже под новыми вывесками", – сказал он в беседе с газетой "Известия".

По словам Люлина, в настоящее время обсуждаются санкции за расторжение договоров, открытие магазинов для проведения распродажи, компенсация расходов, понесенных арендодателями, ребрендинг Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear.

Он отметил, начало распродажи в конце осени позволит реализовать товар до конца года. Однако магазины откроются в тех ТЦ, где стороны достигнут соглашения в ближайшем будущем.

В то время как ребрендинг перечисленных брендов займет больше времени, в связи с чем открытие магазинов под новыми названиями может состояться в марте следующего года. При этом часть брендов будет закрыта в России навсегда.

В начале марта Inditex заявила о временном прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.

12 июля стало известно, что компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году. Тогда уточнялось, что сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь шла о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.

