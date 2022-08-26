Столичные ТЦ начали расторгать договоры аренды с владельцем Zara

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Столичные торговые центры начали расторгать договоры аренды с испанской сетью Inditex, куда входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие. Об этом сообщает газета "Известия".
Представитель "Афимолл сити" рассказал, что контракт с Inditex был разорван несколько недель назад. По его словам, в торговом центре образовался большой лист ожидания на аренду.
"Мы не могли ждать, когда бренды определятся. Покупатели тоже не хотят видеть в торговых центрах закрытые витрины. Вакантных площадей в нашем торговом центре практически нет", – добавил представитель площадки.
Один из брокеров рассказал, что сеть Inditex предложила партнерам продлить сотрудничество до марта 2023 года, приостановив до этого момента торговлю.
Вице-президент управляющей центром "Афи рус" Цвия Левиев отметил, что площадка составила длинный лист ожидания для освобождающихся помещений, среди которых российские, турецкие и итальянские бренды. По его словам, в сложившейся ситуации компания получила возможность открывать для покупателей больше новых брендов и проектов.
Ранее гендиректор компании "Этерна", эксперт в области управления недвижимостью Дмитрий Томилин рассказал, что на фоне увеличения продаж шведского ретейлера H&M в РФ из-за закрытых магазинов конкурентов компания может продолжить работу в стране. Он добавил, что у ретейлера нет франшизы, что говорит об обязательном прекращении работы после объявления о закрытии.
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