В АТОР заявили о запуске поездок в Белоруссию для шопинга

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Туроператоры запустят для россиян поездки в Белоруссию для шопинга. Подобная услуга уже стала доступна в ассортименте компании бывшего "TUI Россия" Fun&Sun, сообщает АТОР.

При этом компания предлагает путевки как с перелетом, так и без него. Длительность туров составляет 4 суток и 3 ночи.

Туристы смогут попасть в Nike, Zara, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levis, Puma, Adidas и магазины других брендов. А в ближайшее время в стране заработает H&M.

Расплатиться в магазинах можно будет как наличными, так картой "Мир". Кроме того, в Белоруссии можно будет снять средства.

Ранее российским туристам рассказали, как попасть в Европу. Отмечалось, что, например, в Австрию можно долететь с пересадками в Турции, Арабских Эмиратах или Армении. В Болгарию также можно попасть через Турцию или Эмираты. В Италию, помимо этих двух транспортных хабов, пересадку можно еще сделать в Египте.

