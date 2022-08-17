Более 50% россиян выбрали однодневные поездки в первой половине 2022 года

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Больше половины россиян в первой половине этого года выбирали однодневные поездки, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сотового оператора МТС.
"Больше половины путешественников (53%) предпочитают однодневные поездки, еще 21% – поездки выходного дня", – говорится в сообщении.
В исследовании также отмечается, что лишь 9% россиян за этот период уезжали до недели, а предпочитали поездки от двух недель до месяца только 2%.
Уточняется, что количество путешественников, приезжающих в другой город на один день, сильно увеличилось в регионах Центрального федерального округа. Лидерами стали Ивановская, Владимирская и Ярославская области. Также многие туристы достаточно часто выбирали для однодневного путешествия Смоленскую область.
Те, кто выбирал отдых на выходные, ездили в основном в Калининградскую область и на Алтай, в каждом из регионов количество таких туристов увеличилось на 5%.
Ранее в правительстве объявили о старте продаж осенних туров по России с кешбэком с 25 августа. Уточнялось, что программа включает в себя поездки с 1 октября по 25 декабря. По предварительным подсчетам, ей воспользуются около 600 тысяч человек.
Кроме того, сообщалось, что кешбэк за путевки на Дальний Восток будет увеличен до 20%.
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