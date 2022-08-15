Российские туристы начали летать в Белоруссию на шопинг

Российские туристы нашли новый "Милан". Теперь будут ездить на шопинг в Белоруссию, где остались ушедшие из РФ бренды. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров. Чаще всего едут в Минск на выходные.

Агенты рассказали, что доля коротких сити-туров в столицу Белоруссии составила от 10 до 50%. Сколько стоит такое путешествие и почему именно эта страна? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.