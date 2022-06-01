Поезда "Аэроэкспресс" запустили в терминалы В и С Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Шереметьево открылся новый железнодорожный вокзал. С Белорусского и Савеловского вокзалов пассажиры "Аэроэкспресса" теперь могут попасть в терминалы B и C. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Вокзал площадью почти 15 тысяч квадратных метров представляет собой двухуровневый пассажирский комплекс, через него проходит двухпутная железная дорога, которая соединяет северный и южный терминальные комплексы воздушной гавани. Прилегающую территорию благоустроили, а над платформами оборудовали стеклянные навесы.

Как рассказали в пресс-службе "Аэроэкспресса", вокзал рассчитан на пассажиропоток более шести тысяч человек в час. В год он сможет обслуживать в среднем 10 миллионов человек. Здание расположено и спроектировано так, что пассажиры смогут добраться от поезда до стоек регистрации примерно за пять минут.

С 20 мая "Аэроэкспресс" расширил перечень услуг, включенных в бизнес-класс. Теперь пассажиры, предпочитающие повышенный комфорт, смогут выбрать один из двух тарифов: "Бизнес" за 900 рублей и "Бизнес Туда-Обратно" за 1 700 рублей. Также пассажирам бизнес-класса теперь доступны бесплатная упаковка багажа, напитки и закуски.