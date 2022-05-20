"Аэроэкспресс" расширил перечень услуг, включенных в бизнес-класс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 20 мая для пассажиров "Аэроэкспресса", предпочитающих повышенный комфорт, предоставят два тарифа: "Бизнес" за 900 рублей и "Бизнес Туда-Обратно" за 1 700 рублей.

Как сообщается на сайте компании, также пассажирам бизнес-класса будет доступна бесплатная упаковка багажа, газированная и негазированная вода, несколько видов кофейных напитков, черный и зеленый чай, легкая закуска и пресса.

"Ввод дополнительных услуг не повлиял на стоимость разовой поездки – цена осталась прежней, а благодаря новому тарифу "Бизнес Туда-Обратно" путешествия стали выгоднее", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что билеты на поезд и автобус "Аэроэкспресс" теперь можно оплачивать с помощью сервиса Yandex Pay. Пассажиры будут получать баллы "Яндекс.Плюса", которые можно потратить в различных сервисах. Также появилась опция быстрой авторизации через "Яндекс ID".

